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Жена игрока «Зенита» пожаловалась на расизм в России 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: instagram.com/priscila_camejo
Жена волейболиста петербургского «Зенита» Ореоля Камехо Присцила сообщила, что столкнулась в России с расизмом.
Как написала женщина в Instagram, из-за этого ей пришлось забрать 4-летнюю дочь из школы балета. По словам Присцилы, поначалу всё шло хорошо, а потом её вызвал директор заведения и попросил перевести девочку с групповых занятий на индивидуальные. Выяснилось, что родители других детей были против их общения с темнокожей дочкой спортсмена.
Не хотелось, чтобы наша крошка проходила через такое отношение. Верю, что в России много чутких, отзывчивых, искренних людей, для которых важен не цвет кожи, а простые человеческие отношения. Но осадок остался, — заключила Присцила.
Волейболист — обладатель Кубка Америки-2008. Выступает на позиции доигровщика. Ранее Камехо получил российский паспорт.
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