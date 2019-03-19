Жена игрока «Зенита» пожаловалась на расизм в России

Жена волейболиста петербургского «Зенита» Ореоля Камехо Присцила сообщила, что столкнулась в России с расизмом.

Как написала женщина в Instagram, из-за этого ей пришлось забрать 4-летнюю дочь из школы балета. По словам Присцилы, поначалу всё шло хорошо, а потом её вызвал директор заведения и попросил перевести девочку с групповых занятий на индивидуальные. Выяснилось, что родители других детей были против их общения с темнокожей дочкой спортсмена.

Не хотелось, чтобы наша крошка проходила через такое отношение. Верю, что в России много чутких, отзывчивых, искренних людей, для которых важен не цвет кожи, а простые человеческие отношения. Но осадок остался, — заключила Присцила.

Волейболист — обладатель Кубка Америки-2008. Выступает на позиции доигровщика. Ранее Камехо получил российский паспорт.