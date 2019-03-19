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Сборная России по футболу поздравила Кокорина с днём рождения 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу поздравила с днём рождения нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка».
«Поздравляем с днём рождения Александра Кокорина!», — написано в официальном Twitter национальной команды.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.
Сборная России 21 марта сыграет с Бельгией, а 24-го — с Казахстаном. Оба матча пройдут в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Ранее жена Кокорина навестила футболиста в СИЗО в его день рождения.
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Футбол , Павел Мамаев , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН
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