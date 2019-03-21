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Азар поделился ожиданиями от матча со сборной России 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает РИА "Новости".
"У России была хорошая команда на чемпионате мира — 2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню… Но сборная России показывала очень хороший футбол. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждет непростой матч.
По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей (в марте 2017 года команды сыграли со счетом 3:3). Так что это не та команда, в дуэли с которой мы рассчитываем на победу со счетом 5:0", — цитирует Азара официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча между сборными Бельгии и России пройдет в Брюсселе 21 марта. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Футбол , Эден Азар , УЕФА , Газета.Ru , РИА Новости
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