Азар поделился ожиданиями от матча со сборной России 

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает РИА "Новости".
"У России была хорошая команда на чемпионате мира — 2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню… Но сборная России показывала очень хороший футбол. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждет непростой матч.
По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей (в марте 2017 года команды сыграли со счетом 3:3). Так что это не та команда, в дуэли с которой мы рассчитываем на победу со счетом 5:0", — цитирует Азара официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча между сборными Бельгии и России пройдет в Брюсселе 21 марта. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.