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Эксперт объяснил поражение сборной России 

Рамблер + ещё 28 29 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что в матче с Бельгией наши спортсмены плохо контролировали мяч и допускали ошибки в обороне. Однако эксперт всё равно считает, что россияне выглядели достойно.
По словам Игнатьева, на игру отборочного турнира чемпионата Европы-2020 бельгийцы выставили сильный состав, собранный из «больших мастеров».
«Наша сборная провела хороший матч с испанцами (на чемпионате мира), и все это держали в уме — выбор тактики, выбор игрового направления. Но не нашлось противоядия против быстрых игроков», — отметил экс-наставник национальной команды.
Игнатьев уверяет, что россияне допустили несколько серьёзных ошибок в обороне, а также плохо контролировали мяч, что сказалось на атакующих моментах.
«Но я бы не сказал, что мы выглядели мальчиками для битья. Так никак нельзя сказать», — подчеркнул эксперт.
Матч Россия-Бельгия, прошедший накануне в Брюсселе, завершился со счётом 1:3 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами в ворота россиян отличились Юри Тилеманс и дважды Эден Азар. Единственный гол бельгийцам забил Денис Черышев.
На сегодняшний день сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA лучших футбольных команд мира. Сборная Россия в списке занимает лишь 50-ую строчку.
Комментарии
Футбол , Прочее , Денис Черышев , Борис Игнатьев , Юри Тилеманс , Эден Азар , РИА Новости
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