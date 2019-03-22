Эксперт объяснил поражение сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости , что в матче с Бельгией наши спортсмены плохо контролировали мяч и допускали ошибки в обороне. Однако эксперт всё равно считает, что россияне выглядели достойно.

По словам Игнатьева, на игру отборочного турнира чемпионата Европы-2020 бельгийцы выставили сильный состав, собранный из «больших мастеров».

«Наша сборная провела хороший матч с испанцами (на чемпионате мира), и все это держали в уме — выбор тактики, выбор игрового направления. Но не нашлось противоядия против быстрых игроков», — отметил экс-наставник национальной команды.

Игнатьев уверяет, что россияне допустили несколько серьёзных ошибок в обороне, а также плохо контролировали мяч, что сказалось на атакующих моментах.

«Но я бы не сказал, что мы выглядели мальчиками для битья. Так никак нельзя сказать», — подчеркнул эксперт.

На сегодняшний день сборная Бельгии возглавляет рейтинг FIFA лучших футбольных команд мира. Сборная Россия в списке занимает лишь 50-ую строчку.