Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО

Ромашов отметил, что ему удалось встретиться с форвардом «Зенита» , они «посидели, чайку попили». Он сказал, что у Кокорина было нехорошее настроение:

«Все понимают, что ничего приятного в дне рождении в СИЗО нет».

Ромашов рассказал, что футболиста поздравили сокамерники и администрация, также к нему приходила жена.

В начале марта сообщалось, что в «Бутырке» у Кокорина ухудшилось состояние колена, которое он травмировал около года назад. На процедурах в СИЗО он получил ожоги. Футболист заметил, что сейчас ему тяжело ходить. Он ожидает, что к нему пустят врачей из «Зенита».