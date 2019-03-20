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Жвачка Фергюсона продана на аукционе за астрономическую сумму 

Вести.Ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: EPA
Жевательная резинка бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона продана на интернет-аукционе за 390 тысяч фунтов стерлингов (свыше 33 миллионов рублей). Нулей в сумме добавило то, что жевал он ее в своем последнем в карьере матче в качестве наставника "МЮ".
Это был поединок заключительного, 38 тура английской премьер-лиги, в котором "красные дьяволы" сыграли в результативную ничью с "Вест Бромвичем" — 5:5. Поединок состоялся 19 мая 2013 года. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Sun, вырученные деньги решено передать в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что Фергюсон возглавлял "Юнайтед" с 1986 по 2013 год. За время работы в клубе специалист завоевал с клубом 38 трофеев, из которых 13 титулов чемпиона Англии и дважды — победителя Лиги чемпионов. Эти результаты позволили ему стать самым титулованным британским тренером.
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