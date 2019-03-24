Сборной России предрекли тяжелый матч в Нур-Султане

Вратарь казахстанской сборной по футболу Андрей Сидельников заявил, что россиянам будет тяжело в предстоящем матче с командой Казахстана в отборочном турнире Евро-2020, сообщает телеканал «360».

В ходе первого матча отборочного цикла казахстанцы выиграли у сборной Шотландии на «Астана-Арене» со счетом 3:0.

«Сборной России будет тяжело из-за того, что там искусственное поле, по сути закрытый манеж. Очень многие сборные, в том числе мировые лидеры, по целому тайму привыкали к этому покрытию. Там реально тяжело будет играть», — считает Сидельников.

Он также пошутил по поводу того, что сборная России прилетела в Астану, а будет играть в Нур-Султане.

«Сборная России прилетела в Астану, а будет играть в Нур-Султане? Это отдельная история, даже не могу комментировать. Чего Астану переименовывать? Давайте сразу Казахстан Нурсултаном назовем. Но это политика государства, с этим ничего не сделаешь», — сказал Сидельников.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку. 23 марта стало известно, что Астану переименовали в Нур-Султан в его честь Нурсултана Назарбаева.