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Сборной России предрекли тяжелый матч в Нур-Султане 

Рамблер + ещё 60 4 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вратарь казахстанской сборной по футболу Андрей Сидельников заявил, что россиянам будет тяжело в предстоящем матче с командой Казахстана в отборочном турнире Евро-2020, сообщает телеканал «360».
В ходе первого матча отборочного цикла казахстанцы выиграли у сборной Шотландии на «Астана-Арене» со счетом 3:0.
«Сборной России будет тяжело из-за того, что там искусственное поле, по сути закрытый манеж. Очень многие сборные, в том числе мировые лидеры, по целому тайму привыкали к этому покрытию. Там реально тяжело будет играть», — считает Сидельников.
Он также пошутил по поводу того, что сборная России прилетела в Астану, а будет играть в Нур-Султане.
«Сборная России прилетела в Астану, а будет играть в Нур-Султане? Это отдельная история, даже не могу комментировать. Чего Астану переименовывать? Давайте сразу Казахстан Нурсултаном назовем. Но это политика государства, с этим ничего не сделаешь», — сказал Сидельников.
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку. 23 марта стало известно, что Астану переименовали в Нур-Султан в его честь Нурсултана Назарбаева.
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Футбол , Нурсултан Назарбаев , Андрей Сидельников
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