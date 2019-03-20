Дзюба: желаю бельгийцам сыграть ниже своих возможностей

Футболисты сборной России постараются заставить команду Бельгии сыграть ниже своих возможностей, заявил капитан россиян Артем Дзюба

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна и начнется в 22:45 по московскому времени.

"Переживал за Бельгию в матче за бронзу на чемпионате мира, потому что там играл Аксель Витсель. Понимаем, что соперник — фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой команды есть слабые места и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть", — сказал Дзюба журналистам.

"Давления не испытываю, не знаю, откуда такое мнение складывается. Я этого не понимаю, это напрягает, но такие матчи как с Бельгией очень важные и крутые, в таких матчах хочется участвовать и показывать свои качества. Здесь все будет зависеть от командных действий, а не от индивидуальных, надо играть так, как на чемпионате мира. Мы уважаем каждого и стараемся играть в футбол", — добавил он.