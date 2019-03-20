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Зобнин успешно перенёс операцию на руке 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин успешно перенёс операцию на правой руке.
Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
«Игроку произведен остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной», — говорится сообщении.
Отмечается, что обычно при подобных операциях сроки восстановления занимают от четырёх до пяти недель.
Зобнин получил перелом третьей пястной кости правой кисти в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Травма была обнаружена у игрока уже по прибытию в расположение сборной России на сбор в Новогорске. Из-за повреждения игрок не сможет помочь команде в игре с Бельгией и Казахстаном.
Ранее Зобнин прокомментировал ситуацию с пропуском матчей национальной команды из-за травмы.
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Футбол , Роман Зобнин , Спартак , Зенит
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