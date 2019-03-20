ЦСКА может остаться без Эрнандеса

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намерен покинуть клуб.

Как сообщает интернет-издание TUTTOmercatoWEB.com, 28-летний форвард хочет уехать из России. Его цель, по информации источника, — возвращение в Италию, где в 2009–2014 годах выступал за «Палермо».

Эрнандес перешёл в ЦСКА из английского «Халл Сити» летом 2018-го. Контракт был подписан сроком на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы контракт можно разорвать или пересмотреть условия. Эрнандес из-за повреждения пропустил почти всю осеннюю часть сезона. Всего за этот сезон он провёл на поле девять матчей и забил два мяча.

10 января 2019-го ЦСКА объявил, что Эрнандес продолжит выступление за армейцев, так как клубу удалось достичь соглашения с игроком.

Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле, писал News.ru.