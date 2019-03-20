Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА может остаться без Эрнандеса 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: News.ru
Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намерен покинуть клуб.
Как сообщает интернет-издание TUTTOmercatoWEB.com, 28-летний форвард хочет уехать из России. Его цель, по информации источника, — возвращение в Италию, где в 2009–2014 годах выступал за «Палермо».
Эрнандес перешёл в ЦСКА из английского «Халл Сити» летом 2018-го. Контракт был подписан сроком на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы контракт можно разорвать или пересмотреть условия. Эрнандес из-за повреждения пропустил почти всю осеннюю часть сезона. Всего за этот сезон он провёл на поле девять матчей и забил два мяча.
10 января 2019-го ЦСКА объявил, что Эрнандес продолжит выступление за армейцев, так как клубу удалось достичь соглашения с игроком.
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Врачи «Зенита» не смогли попасть в СИЗО к Кокорину Аршавин нашёл работу тренером Российский футбольный клуб лишился очков за долги
Футбол , Абель Эрнандес
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение