Черчесов-агенты-Уткин. Наш футбол погружается во тьму

Всё очень плохо. Опять. После чемпионата мира у нас была уникальная привилегия — говорить о сборной России в разрезе футбола, а не скандалов. Я лично видел, как десятки людей часами сидят у отеля в Калининграде или Ростове в надежде даже не сфотографироваться, а просто увидеть Дзюбу или Черчесова . Наблюдал и за тем, как восхищённые вниманием к своим персонам новые звёзды шли в народ и уделяли внимание каждому болельщику — селфи, автографом или просто добрым словом.

Мне лично было приятно рассказывать о том, как сборная, несмотря на постоянные кадровые потери, не просто выживает на поле, а находит уязвимые стороны у оппонентов.

Временами даже казалось, что национальная команда для нашего дикого футбола — это анклав спокойствия, интеллигентности и порядка. Но несколько дней назад мы опять вернулись к нечистым истокам, став частью сказок про Иванов, волков и царей, в главных ролях которой сыграли Иван Игнатьев , футбольный клуб «Краснодар», компания Германа Ткаченко ProSportManagement» и агент Алан Агузаров, который действительно близок к Станиславу Черчесову и когда-то помогал ему с контрактом в «Динамо».

События, происходившие с Игнатьевым и «Краснодаром», изучали и мы, но ни одна одна из версий не находила даже минимального документального подтверждения. В народ же ушла трактовка самого влиятельного футбольного блоггера Василия Уткина , который в беллетристической форме намекнул на то, что главный тренер сборной России использует своё положение для подписания договоров с молодыми игроками, «отжимая» их не только у других агентов, но и у самих клубов. В частности, «Краснодара». В своей речи Уткин также намекнул, что в похожей ситуации с поста главного тренера сборной Англии был уволен Сэм Эллардайс . И мы тоже могли бы потребовать увольнения Станислава Черчесова, если бы не детали. Во-первых, обвинение Эллардайса стало результатом десятимесячного расследования « The Telegraph », доказательная база которого строилась на съёмках скрытой камерой, записанных звонках и встречах тренера с подставными лицами. На Черчесова же нет абсолютно ничего.

Во-вторых, английская федерация футбола мгновенно уволила Эллардайса, но главный тренер сборной России — это очевидно в Бельгии — пользуется полной поддержкой руководства РФС . В-третьих, Василий Уткин никогда не скрывал, что оставшийся без Ивана Игнатьева Герман Ткаченко — его друг. Так имеем ли мы право рефлексировать и верить на слово потенциально заинтересованному блоггеру? Хотелось бы, конечно, сказать «нет», но попытки залезть в теневой, агентский мир на данный момент завершаются обратной связью, что слова Уткина хоть и могут быть утрированными, но вряд ли гигантски далеки от истины.

И в этой истории не останется иного чувства, кроме типичной для нас безысходности.

Ведь мы знаем, что, несмотря на обвинения, полиция и любые другие официальные структуры ничего не станут расследовать. Мы уверены, что, с другой стороны, Черчесов в отместку не инициирует дело о клевете.

И в итоге опять поймём, что правда в России никому не будет нужна. Всё, что можно сделать сегодня — это просто задать Станиславу Черчесову назойливый вопрос перед матчем с Бельгией и получить ожидаемый, местами шутливый ответ: — Во-первых, я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить? — скажет он. — Уже два с половиной года пишут и пишут. Пусть дальше пишут. Когда прочитаю полностью, тогда я спокойно отвечу. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал, а он рядом сидит. То Габулов мой родственник и поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал — тоже привилегии мои. Ну, большой я человек, что я могу сделать, — ответил Черчесов и на публику добавил. — Артем, ты в сборную случайно не по блату попал?

— По блату? Нет! — рассмеется Дзюба.

Но радоваться нечему. Пара поражений — и его съедят вместе с другими игроками, Черчесовым и всем российским футболом, который был так близок к свету, но опять погружается во тьму.