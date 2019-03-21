Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу в дебютном матче отборочного турнира Евро-2020 довольно неожиданно разгромила команду Шотландии — 3:0.

Уже к десятой минуте казахстанские футболисты дважды огорчили гостей. Оборона шотландцев непростительно ошиблась, позволив оппонентам вывести на удар сначала Перцуха, а затем Вороговского. Добившись солидного преимущество, хозяева чуть сбавили темп и уже спокойно играли по счету. А на 51-й минуте Зайнутдинов окончательно похоронил Шотландию — 3:0.

Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.

Арбитр из Того Коку Фагла был дисквалифицирован пожизненно за организацию договорных матчей. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), писал ранее News.ru.