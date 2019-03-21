Сборная Черчесова не вызвала аншлага в Бельгии

Матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 между футбольными сборными Бельгии и России не соберёт полные трибуны. В день игры невостребованными остаются около 10 тысяч билетов.

На данный момент, по информации VoetbalNieuws, реализовано 33 тысячи заветных квиточков.

Встреча между Бельгией и Россией пройдёт 21 марта. Игра состоится в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна.

Начало — в 22:45 по московскому времени.

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