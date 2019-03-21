Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбран лучший спортсмен года 

Lenta.ru + ещё 9 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших атлетов 2018 года. Рейтинг приводится на сайте AS.
Среди мужчин лучшим спортсменом был выбран полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Футболист набрал 419 очков, опередив теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).
Модрич в 2018 году выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала» и стал вице-чемпионом мира со сборной Хорватии. В последующие полгода он был признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола, а также получил «Золотой мяч».
Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симону Байлз. Она набрала 427 очков. В тройку лучших также вошли сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка (335) и теннисистка Симона Халеп (331).
Байлз является олимпийской чемпионкой Игр в Рио-де-Жанейро. На ее счету также 12 золотых медалей чемпионатов мира. В прошлом году она установила рекорд по количеству побед в личном многоборье.
Последние новости
Украина захотела сохранить транзит российского газа Россия решилась взять в долг на Западе Названы российские олигархи с самыми большими доходами
Комментарии
Футбол , Новак Джокович , Лука Модрич , Роджер Федерер , Реал
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Туктамышева оценила прокат бойфренда на ЧМ в Японии
Фигурное катание
У сборной России появились большие проблемы
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение