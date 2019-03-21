ФИФА пожизненно отстранила судью за «договорняки»

Арбитр из Того Коку Фагла получил пожизненную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).

Также судья, как информирует пресс-служба ФИФА, должен заплатить штраф в три тысячи швейцарских франков. В ходе проведённого расследования выяснилось, что Фагла обеспечивал нужный результат в матчах с участием африканских и азиатских сборных.

ФИФА занялась этим расследованием после выхода в свет книги «Король договорняков». В ней сингапурец Раджа Перумала раскрыл имена многих своих подельников.