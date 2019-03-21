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ФИФА пожизненно отстранила судью за «договорняки» 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Арбитр из Того Коку Фагла получил пожизненную дисквалификацию за участие в организации договорных матчей. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).
Также судья, как информирует пресс-служба ФИФА, должен заплатить штраф в три тысячи швейцарских франков. В ходе проведённого расследования выяснилось, что Фагла обеспечивал нужный результат в матчах с участием африканских и азиатских сборных.
ФИФА занялась этим расследованием после выхода в свет книги «Король договорняков». В ней сингапурец Раджа Перумала раскрыл имена многих своих подельников.
Ранее News.ru сообщал, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева не верит в сборную Черчесова.
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