Туктамышева не верит в сборную Черчесова

Сборная России по футболу не сможет забить команде Бельгии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение выразила известная фигуристка Елизавета Туктамышева

Команда Черчесова играет в оборонительный футбол. Вряд ли в стиле игры что-то изменится. В начале матча наша команда будет полна сил и сконцентрирована — бельгийцы не смогут забить больше одного гола в первом тайме, — цитирует Туктамышеву betting.team.

Игра между Бельгией и Россией пройдёт 21 марта в Брюсселе. Начало — в 22:45 по московскому времени.