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Туктамышева не верит в сборную Черчесова 

News.ru 2 часа назад
Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press
Сборная России по футболу не сможет забить команде Бельгии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение выразила известная фигуристка Елизавета Туктамышева.
Команда Черчесова играет в оборонительный футбол. Вряд ли в стиле игры что-то изменится. В начале матча наша команда будет полна сил и сконцентрирована — бельгийцы не смогут забить больше одного гола в первом тайме, — цитирует Туктамышеву betting.team.
Игра между Бельгией и Россией пройдёт 21 марта в Брюсселе. Начало — в 22:45 по московскому времени.
Ранее News.ru сообщал, что от фигуриста Михаила Коляды ждут извинений после провала на чемпионате мира.
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