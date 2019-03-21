Бердыев мог возглавить сборную России по футболу

Специалист хотел поработать с национальной командой, когда решали кого назначить тренером перед домашним чемпионатом мира — 2018.

10 августа 2016 года объявили, что руководить российскими футболистами будет Станислав Черчесов

"Там было несколько претендентов. Со мной общался Виталий Мутко… Они сделали ставку на Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной", — сказал Бердыев.

Под его руководством "Рубин" дважды оставался в шаге от победы в чемпионате России.