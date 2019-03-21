Бердыев мог возглавить сборную России по футболу 

Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о выборе тренера сборной России по футболу, передает "Туркменпортал".
Специалист хотел поработать с национальной командой, когда решали кого назначить тренером перед домашним чемпионатом мира — 2018.
10 августа 2016 года объявили, что руководить российскими футболистами будет Станислав Черчесов.
"Там было несколько претендентов. Со мной общался Виталий Мутко… Они сделали ставку на Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной", — сказал Бердыев.
Под его руководством "Рубин" дважды оставался в шаге от победы в чемпионате России.
Ранее Андрей Аршавин стал послом Евро-2020.