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Бердыев мог возглавить сборную России по футболу 

Газета.Ru + ещё 8 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о выборе тренера сборной России по футболу, передает "Туркменпортал".
Специалист хотел поработать с национальной командой, когда решали кого назначить тренером перед домашним чемпионатом мира — 2018.
10 августа 2016 года объявили, что руководить российскими футболистами будет Станислав Черчесов.
"Там было несколько претендентов. Со мной общался Виталий Мутко… Они сделали ставку на Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной", — сказал Бердыев.
Под его руководством "Рубин" дважды оставался в шаге от победы в чемпионате России.
Ранее Андрей Аршавин стал послом Евро-2020.
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Футбол , Станислав Черчесов , Андрей Аршавин , Курбан Бердыев , Виталий Мутко , ФК "Рубин"
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