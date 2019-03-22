«Реалу» приписали интерес к очередному футболисту

Мадридский «Реал» интересуется защитником миланского «Интера» Миланом Шкриньяром, сообщил агент спортсмена Митад Халис. Его слова приводит AS.

«Галактикос» хотят подписать словака летом 2019 года, однако в его трансфере также заинтересован ряд клубов, в том числе «Барселона». Отмечается, что «Реалу» нужно будет искать защитника на случай, если француз Рафаэль Варан решит покинуть клуб.

Халис заметил, что интересующимся Шкриньяром клубам придется выплатить за его трансфер большую сумму. По оценке агента, она может достигнуть 100 миллионов евро.

11 марта «Реал» вновь возглавил француз Зинедин Зидан . После этого СМИ опубликовали информацию о ряде игроков, в услугах которых заинтересован тренер и клуб. В частности, речь шла о полузащитнике Эдене Азаре («Челси») и нападающем Рахиме Стерлинге («Манчестер Сити»).

Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах.