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Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
В Брюсселе завершился матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 по футболу между сборными Бельгии и России. Команде Станислава Черчесова не удалось справиться с бронзовыми призерами последнего мирового первенства. Россияне уступили бельгийцам со счетом 1:3.
Хозяева поля открыли счет на 14-й минуте встречи. Полузащитник "красных дьяволов" Юри Тилеманс из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот.
Впрочем, уже через три минуты сборная России отыгралась. Денис Черышев воспользовался ошибкой Тибо Куртуа, отправив мяч уже в пустые ворота. К сожалению, под занавес первого тайма бельгийцы вновь вышли вперед в счете. Эден Азар заработал пенальти и сам же его реализовал.
По ходу второго тайма Станислав Черчесов произвел ряд замен: Федор Чалов вышел на поле вместо Дениса Черышева, а Артему Дзюбу заменил Федор Смолов. Однако изменения в составе российской сборной не помогли.
А вот бельгийцы отличились еще раз. Под занавес матча дубль оформил Эден Азар.
Напомним, что Россия и Бельгия при жеребьевке попали в группу I, где также оказались команды Кипра, Казахстана, Шотландии и Сан-Марино. Следующую встречу сборная России проведет 24 марта. Россияне на выезде сыграют с командой Казахстана, которая ранее разгромила шотландцев со счетом 3:0.
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Футбол , Видео , Денис Черышев , Станислав Черчесов , Юри Тилеманс , Федор Чалов , Эден Азар , Федор Смолов
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