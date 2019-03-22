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Президент РФС: уныния в сборной России нет 

Газета.Ru 2 часа назад
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал поражение российской команды в матче с Бельгией в рамках отбора на чемпионат Европы — 2020, передает ТАСС.
Встреча проходила на поле Бельгии и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. России через три дня предстоит еще одна игра — с Казахстаном.
"Безусловно, все впереди. Конечно, гол, который был забит "в раздевалку", повлиял на ход матча. Безусловно, игра против сборной Казахстана будет важной. Уныния в команде нет, двигаемся дальше.
Первый тайм провели уверенно, не было боязни соперника. Единственное, может быть, от избытка желания нарушали игровую дисциплину, что приводило к опасным контратакам бельгийцев. Мы знаем, как они умеют доставлять мяч в штрафную соперника, к сожалению, они реализовали два шанса, которые мы предоставили", — заявил Дюков.
Ранее сообщалось, что Черчесов не планирует вызывать нового игрока на место удаленного Головина.
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Футбол , Видео , Александр Дюков , РФС , ИТАР-ТАСС
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