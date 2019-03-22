Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.
«Во втором тайме мы просто бегали без мяча. Бельгийцы полностью контролировали игру. Первый тайм наши по большей степени оборонялись, что отняло очень много сил. Мы оказались, по сути, не готовы отбирать мячи в средней зоне. А в концовке сил вообще не осталось, поэтому и 3:1. Мы все предполагали, что против фаворита группы будет тяжело. Игра лишь доказала наши предположения.
Что касается Жиркова, то хотелось бы сказать, что Юра — опытный игрок. Я бы не стал говорить, что он сыграл неудачно. Многие не показали того, что умеют. Не только Жирков. Нам не хватило игрового тонуса. Футболисты сборной Бельгии играют в своих чемпионатах почти без перерывов, что позволяет им иметь более оптимальную физическую форму. Это и повлияло на результат.
Поведение Головина? Это все эмоции. Саша — молодой игрок. Когда всю игру бегаешь без мяча, не показываешь того, что можешь, они рано или поздно захлестывают. В том эпизоде был явный фол со стороны бельгийского футболиста. У Саши видимо от обиды нога и пошла. Сейчас при таких технологиях игрокам нужно быть очень внимательными и контролировать себя. Головин допустил ошибку. Он очень пригодился бы нам в Казахстане.
Мы все восхищались Дзюбой в прошлом году, когда он после чемпионата мира, практически без отдыха, очень здорово играл в чемпионате. Все удивлялись, сколько у него сил! Специалисты предсказывали спад. Он наступил. Я не скажу, что Дзюба действовал совсем плохо. Просто не хватило свежести. Очень много сил и эмоций было потрачено в прошлом году. Это все последствия прошлого сезона. Но, в любом случае, мы надеемся на него», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.