Жена Жиркова рассказала о лечении сына в Дубае

Ребенку стало плохо на отдыхе, и супруга футболиста ездила по курорту в поисках поликлиники, в которой примут ее сына.

"Мест в палатах не было, но нам дали местечко в коридоре с закрытыми шторками. Поставили капельницу, но антибиотики сразу давать не стали, так как ждали врача, который пришел утром. Нам сделали дополнительно узи, где было видно что уже жидкость в легком. Пневмония не простудная, а вирусная. Показатели крови уже хорошие, мы идем на поправку. В субботу у нас третий по счету рентген и прием у врача", — поделилась информацией Жиркова.

Игрок сине-бело-голубых отсутствовал с семьей на отдыхе в этот момент.