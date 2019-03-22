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Жена Жиркова рассказала о лечении сына в Дубае 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Жена игрока петербургского "Зенита" Юрия Жиркова Инна рассказала об условиях содержания их сына в больнице в Дубае, передает Starhit.
Ребенку стало плохо на отдыхе, и супруга футболиста ездила по курорту в поисках поликлиники, в которой примут ее сына.
"Мест в палатах не было, но нам дали местечко в коридоре с закрытыми шторками. Поставили капельницу, но антибиотики сразу давать не стали, так как ждали врача, который пришел утром. Нам сделали дополнительно узи, где было видно что уже жидкость в легком. Пневмония не простудная, а вирусная. Показатели крови уже хорошие, мы идем на поправку. В субботу у нас третий по счету рентген и прием у врача", — поделилась информацией Жиркова.
Игрок сине-бело-голубых отсутствовал с семьей на отдыхе в этот момент.
Ранее телеведущая и бывшая супруга игрока сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская развеяла все слухи по поводу взаимоотношений футболиста и их совместных детей.
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Футбол , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , Юрий Жирков , Зенит , StarHit
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