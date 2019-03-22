Разгром сборной РФ бельгийцами вызвал споры в Сети

Интернет-пользователи поспорили о проигрыше сборной России по футболу в отборочном матче с Бельгией. Некоторые назвали эту игру «позором» для российской команды, а другие напомнили, что сборная Бельгия — одна из сильнейших команд мира.

Сборная РФ уступила команде Бельгии со счетом 1:3 в первом матче квалификации на чемпионат Европы-2020.

«ПОЗОР! Счет говорит сам за себя. И не надо что-то придумывать», — так оценил игру пользователь Twitter @Talant1953 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Кончилась эйфория от ЧМ по футбола. Бельгия — Россия, начинаем гнобить. Кривоногие и там вот это все», — призвал другой пользователь.

@ValeryMadHatter возразил, что сборная России держалась достойно.

«Мне было больно на это смотреть. Больно и обидно, но не стыдно. Ни капельки не стыдно», — написал он.

Также пользователи отдельно прошлись по футболистам.

«Даже стадион на котором играли матч Бельгия-Россия не такой старый, как Жирков», — отметил @vgikofficial

«Уступили по всем параметрам. Хорошо, что не всухую. Но старались наши, молодцы. Головин подвел с удалением под финальный свисток. Дальнейшие приключения сборной России смотрите в ближайшее время в трансляции из города Нурсултан», — написал @zastupkin.

При этом многие пользователи призвали не критиковать футболистов и «прекратить хейт».

«Считаю, что наши очень достойно сыграли с одной из лучших сборных мира. Не понимаю хейта, который вылился в адрес нашей команды», — возмутился @Arkhipov_7.

В следующем квалификационном матче сборная России встретится с командой Казахстана. Игра состоится 24 марта. Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах (в том числе, в Санкт-Петербурге) с 12 июня по 12 июля 2020-го.