Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России на матч против команды Казахстана

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов вызван в сборную России на матч квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу расположение сборной России покинул полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев , получивший травму в матче с командой Бельгии (1:3) 21 марта. Также на матч с командой Казахстана не отправился полузащитник "Монако" Александр Головин , он был удален в игре с бельгийцами и вынужден пропустить встречу против сборной Казахстана из-за дисквалификации.

"Первоначально мы вызвали в команду достаточное количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане, но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы не досчитались уже четверых игроков — защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова. Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной", — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

22-летний Баринов впервые вызван в национальную команду. В текущем сезоне Баринов провел в составе "Локомотива" 24 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Отмечается, что Баринов присоединится к команде в Астане.

В составе "Локомотива" Баринов стал чемпионом России сезона-2017/18 и дважды — обладателем Кубка России. В составе юношеской сборной России футболист становился победителем чемпионата Европы 2013 года и серебряным призером юношеского первенства Европы 2015 года.

Матч против сборной Казахстана пройдет 24 марта в Астане, начало — 17:00 мск.