«А формы „Ювентуса“ у тебя нет?» Роналду оставил автограф на футболке своего бывшего клуба

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал автограф фанату, расписавшись на футболке «Реала» . Перед этим португальский нападающий в шутку спросил, нет ли у болельщика формы его нынешнего клуба.

«А формы «Ювентуса» у тебя нет?» — с улыбкой спросил Роналду.

Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он провел в общей сложности 486 игр во всех турнирах и забил 475 голов. Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала». Летом прошлого года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.