Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«А формы „Ювентуса“ у тебя нет?» Роналду оставил автограф на футболке своего бывшего клуба 

SPORT24.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал автограф фанату, расписавшись на футболке «Реала». Перед этим португальский нападающий в шутку спросил, нет ли у болельщика формы его нынешнего клуба.
«А формы «Ювентуса» у тебя нет?» — с улыбкой спросил Роналду.
Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он провел в общей сложности 486 игр во всех турнирах и забил 475 голов. Роналду является лучшим бомбардиром в истории «Реала». Летом прошлого года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.
SPORT24.ru: последние новости
Анри назван лучшим легионером в истории чемпионата Англии Красножан: «У сборной России есть преимущество над Казахстаном в плане исполнительского мастерства» На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»
Футбол , Криштиану Роналду , Реал
Читайте также
Видео
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
«Загитова все равно хуже»: японцы о провале
Фигурное катание Статьи
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
Допинг-рекорд Загитовой: чемпионку продержали 8 часов
Фигурное катание
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шипулин решил свою судьбу
Биатлон
«Ты с говном работал?» Тарасова — о Тутберидзе и предательстве
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Тяжеловеса уложили на ковер «броском века»
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение