Бывший футболист московского «Спартака» Алекс завершил карьеру

Бывший полузащитник московского "Спартака" бразилец Алекс объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Последним клубом футболиста был бразильский "Интернасьонал", с которым он прекратил сотрудничество в 2016 году.

Отмечается, что 36-летний бразилец намерен в будущем работать в сфере футбола.

В составе столичного клуба Алекс играл с 2009 по 2011 год, за это время он провел 69 матчей, в которых забил 19 голов в 27 матчах. На счету футболиста также четыре матча за национальную сборную Бразилии. Алекс в составе "Коринтианса" становился чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, также он выигрывал Кубок Либертадорес с "Интернасьоналем".