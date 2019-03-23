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Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы — нет» 

SPORT24.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ничью в матче сборных Португалии и Украины (0:0) в рамках 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020. Встреча прошла в Лиссабоне.
«Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», — написал Уткин в твиттере.
В четверг, 21 марта, в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020 Россия в гостях проиграла Бельгии со счетом 1:3.
Ранее Уткин анонсировал появление новой фактуры по поводу нашумевшей истории с предполагаемой агентской деятельностью главного тренера сборной России Станислава Черчесова через Алана Агузарова.
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Футбол , Станислав Черчесов , Василий Уткин
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