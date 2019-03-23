Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы — нет»

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ничью в матче сборных Португалии и Украины (0:0) в рамках 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020. Встреча прошла в Лиссабоне. «Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», — написал Уткин в твиттере. В четверг, 21 марта, в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020 Россия в гостях проиграла Бельгии со счетом 1:3. Ранее Уткин анонсировал появление новой фактуры по поводу нашумевшей истории с предполагаемой агентской деятельностью главного тренера сборной России Станислава Черчесова через Алана Агузарова.