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Футболист отказался от секса и мяса ради результата 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Rainier Ehrhardt / AP
Американский квотербек «Каролины Пэнтерс» Кэм Ньютон решил на месяц отказаться от секса и перейти на веганскую диету ради успешного выступления в сезоне-2019 Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает The Mirror.
29-летний футболист убежден, что месячное воздержание позволит ему сохранить ментальную силу перед стартом нового сезона. Отказ от мяса, по мнению Ньютона, позитивно скажется на состоянии его организма.
Девушка американца — модель и бывшая стриптизерша Шакия Проктор. Пара воспитывает троих детей.
Ньютон был выбран «Каролиной» на драфте 2011 года под первым номером. В дебютный сезон американец побил сразу несколько рекордов для новичков. Ньютон был выбран самым важным игроком лиги по итогам сезона-2015.
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