Тренер сборной Казахстана: хотим преподнести России сюрприз

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка. Наставник признался, что готовит Росси сюрприз.

"России было непросто в матче против Бельгии, ведь та является очень сильной командой. Мы видели российскую команду в Лиге наций, на чемпионате мира наш соперник показал, что имеет хорошую команду".

"Многие футболисты центра поля сборной России не сыграют, но и остальные игроки достаточно качественны, — приводит слова специалиста Спорт24.Ru. — Мы хотим и можем сделать сюрприз. Нам необходимо играть компактно. Например, как в прошлой игре против Шотландии. Соперника мы уважаем, но у нас хорошее настроение на предстоящую игру".

Казахстан и Россия сыграют 24 марта на "Астане Арене".