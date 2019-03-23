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Тренер сборной Казахстана: хотим преподнести России сюрприз 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против команды России рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка. Наставник признался, что готовит Росси сюрприз.
"России было непросто в матче против Бельгии, ведь та является очень сильной командой. Мы видели российскую команду в Лиге наций, на чемпионате мира наш соперник показал, что имеет хорошую команду".
"Многие футболисты центра поля сборной России не сыграют, но и остальные игроки достаточно качественны, — приводит слова специалиста Спорт24.Ru. — Мы хотим и можем сделать сюрприз. Нам необходимо играть компактно. Например, как в прошлой игре против Шотландии. Соперника мы уважаем, но у нас хорошее настроение на предстоящую игру".
Казахстан и Россия сыграют 24 марта на "Астане Арене".
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