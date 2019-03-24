Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голосование провело BBC.

Анри получил 45% голосов. В то же время занявший второе место бывший нападающий « Манчестер Юнайтед » португалец Криштиану Роналду набрал 14%. Замкнул тройку лучших ещё один француз — экс-хавбек МЮ Эрик Кантона с 12%.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год, а также возвращался в клуб в 2012 году. За это время он стал лучшим бомбардиром команды в истории, забив 228 мячей. Вместе с «канонирами» он дважды становился чемпионом Англии и два раза выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы и планирует возобновить карьеру.