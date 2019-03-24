Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане

Сборная России продолжает борьбу за попадание на чемпионат Европы — 2020. В рамках отборочного этапа команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Казахстаном. «Газета.Ru» — о том, что ждет россиян в Нур-Султане.
Сборная России по футболу 24 марта сыграет с командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча состоится на стадионе «Астана Арена».
Ни одного поражения
В своей новейшей истории сборная России встречалась с командой Казахстана дважды, и оба матча носили товарищеский характер. В 2008 году россияне, возглавляемые Гуусом Хиддинком, накануне успешного выступления на Евро в Австрии и Швейцарии разгромили казахстанцев со счетом 6:0, а уже через семь лет команды разошлись миром, сыграв в безголевую ничью.
Теперь же настало время для официальных поединков. Их в этом году состоится как минимум два. Данный факт уже можно назвать историческим, но в Казахстане решили предстоящий матч преукрасить.
Российская сборная прибыла в столицу республики еще 22 марта, когда она называлась Астаной. На следующий же день новый президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева, который объявил о своей отставке 19 марта спустя 30 лет правления государством.
Естественно, решение о переименовании столицы Казахстана никак не связан с прибытием футболистов из России, но само по себе событие выглядит забавным.
«Вылетел в Астану, а прилетел в Нур-Султан», — именно так говорят болельщики, решившие поддержать российскую сборную на выезде.
Провал в Брюсселе
К предстоящей встрече команды подходят в совершенно разных настроениях. Сборная Казахстана в первом туре неожиданно даже для собственных болельщиков разгромила на своем поле шотландцев — 3:0. Уже в первые десять минут матча два гола на свой счет записали Юрий Перцух и Ян Вороговский.
Особенно стоит отметить автора голевой передачи в первом голе Александра Меркеля. 27-летний полузащитник родился в Алма-Ате, но в шестилетнем возрасте переехал вместе со своими родителями на историческую родину — в Германию. Там Меркель прошел футбольные академии «Вестервальда» и «Штутгарта», после чего перешел в «Милан».
Именно в составе «россонери» немецкий казахстанец дебютировал на взрослом уровне в 18 лет. Долгое время Меркель играл за молодежные сборные Германии, но по достижении 20-летнего возраста Александр, поняв, что наставник «Бундестим» Йоахим Лёв не видит его в качестве игрока национальной команды, принял решение выступать за Казахстан.
Интересно, что долгое время российская пресса распространяла слухи о том, что Меркель может принять предложение России, однако такового даже не последовало.
Игра против Шотландии стала для хавбека лишь второй в составе сборной Казахстана. Однако сейчас он является основным игроком команды Михала Билека.
Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова только-только отошли от обидного поражения в Брюсселе. Российская команда уступила бельгийцам со счетом 1:3. Помимо важных очков россияне потеряли и важные кадры.
Так, с Казахстаном не сыграют ключевые полузащитники отечественной сборной Далер Кузяев и Александр Головин.
Хавбек «Зенита» получил травму в первом тайме матча с бельгийцами. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, у Кузяева травма колена, а срок его восстановления до сих пор неизвестен.
«У Далера повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, — понятно. Вопрос — на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Головин же пропустит матч с казахстанцами из-за дисквалификации. Александр, получив в Брюсселе две желтые карточки за грубую игру и неспортивное поведение, был удален с поля.
Из-за выбывших из строя игроков в сборную России был довызван полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, для которого данный вызов является дебютным. 22-летний хавбек, комментируя данное событие, заявил, что оказался крайне удивлен решению тренерского штаба Черчесова.
«В Сочи была тренировка, после не подошел начальник команды и спросил, готов ли я ехать в сборную. Ответил: «Конечно, готов». Потом подошел Юрий Палыч Семин и сказал, что после второй тренировки вылетаю в Казахстан», — цитирует пресс-служба сборной России Баринова, который отметил, что знаком практически со всеми игроками национальной командой, из-за чего проблем с адаптацией не возникнет.
«Преподнесем России сюрприз»
Тот факт, что футболисты сборной Казахстана оптимистично настроены на поединок с россиянами, был отражен еще на предматчевой пресс-конференции. Наставник казахстанцев Михал Билек пообещал «преподнести сюрприз» сопернику, а также рассказал, за счет чего его подопечные могут достичь успеха.
«Для этого нам опять надо играть как одна команда, уважать соперника. У нас хорошее настроение после победы над Шотландией, оно тоже должно помочь. Сложно выиграть два тяжелых матча подряд. Россия — огромный фаворит, мы уважаем ее, отмечаем качества ее игроков. Но у нас будет хорошая поддержка, постараемся приятно удивить публику», — цитирует чешского специалиста «Чемпионат».
Боевой настрой на матч продемонстрировал и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат. По словам полузащитника, шапкозакидательские настроения в отношении его команды не могут быть приемлемыми.
«В российских СМИ пишут, что Россия должна легко обыгрывать Казахстан? Пускай пишут что хотят, это их работа. Завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести сюрприз», — сказал он.
При этом отношения между футболистами двух стран складываются положительные. Об этом поведал еще один игрок казахстанской сборной Дмитрий Шомко, подчеркнувший, что между двумя народами до сих пор остаются «братские отношения» со времен СССР.
«С Россией мы всегда были и остаемся братскими народами, но на поле мы соперники и настрой команды будет на 100%» — приводит слова Шомко пресс-служба Федерации футбола Казахстана.
Станислав Черчесов же отнесся к неудаче против бельгийцев спокойно, заявив, что его команде гораздо легче играть против соперника ниже уровнем, что, в принципе, очевидно.
«С какой командой проще играть сборной России, использующей чистых форвардов или «ложных девяток», как Казахстан? Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система — уже не так важно. У игроков есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться. Казахстан может сыграть по-разному. Класс игрока в отдельности и класс команды решают многое», — заявил наставник российской сборной.
При этом Черчесов отметил хороший уровень казахстанской команды и, комментируя их победу над сборной Шотландии, заявил, что подопечные Билека отличаются мобильностью и высокой концентрацией на футбольном поле.
Матч состоится 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.