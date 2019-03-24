Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане

Без Головина и Кузяева: что ждет Россию в Нур-Султане

Сборная России продолжает борьбу за попадание на чемпионат Европы — 2020. В рамках отборочного этапа команда Станислава Черчесова в гостях сыграет с Казахстаном. «Газета.Ru» — о том, что ждет россиян в Нур-Султане.

Сборная России по футболу 24 марта сыграет с командой Казахстана в матче 2-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча состоится на стадионе «Астана Арена».

Ни одного поражения

В своей новейшей истории сборная России встречалась с командой Казахстана дважды, и оба матча носили товарищеский характер. В 2008 году россияне, возглавляемые Гуусом Хиддинком, накануне успешного выступления на Евро в Австрии и Швейцарии разгромили казахстанцев со счетом 6:0, а уже через семь лет команды разошлись миром, сыграв в безголевую ничью.

Теперь же настало время для официальных поединков. Их в этом году состоится как минимум два. Данный факт уже можно назвать историческим, но в Казахстане решили предстоящий матч преукрасить.

Российская сборная прибыла в столицу республики еще 22 марта, когда она называлась Астаной. На следующий же день новый президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева , который объявил о своей отставке 19 марта спустя 30 лет правления государством.

Естественно, решение о переименовании столицы Казахстана никак не связан с прибытием футболистов из России, но само по себе событие выглядит забавным.

«Вылетел в Астану, а прилетел в Нур-Султан», — именно так говорят болельщики, решившие поддержать российскую сборную на выезде.

Провал в Брюсселе

К предстоящей встрече команды подходят в совершенно разных настроениях. Сборная Казахстана в первом туре неожиданно даже для собственных болельщиков разгромила на своем поле шотландцев — 3:0. Уже в первые десять минут матча два гола на свой счет записали Юрий Перцух и Ян Вороговский

Особенно стоит отметить автора голевой передачи в первом голе Александра Меркеля . 27-летний полузащитник родился в Алма-Ате, но в шестилетнем возрасте переехал вместе со своими родителями на историческую родину — в Германию. Там Меркель прошел футбольные академии «Вестервальда» и «Штутгарта», после чего перешел в «Милан».

Именно в составе «россонери» немецкий казахстанец дебютировал на взрослом уровне в 18 лет. Долгое время Меркель играл за молодежные сборные Германии, но по достижении 20-летнего возраста Александр, поняв, что наставник «Бундестим» Йоахим Лёв не видит его в качестве игрока национальной команды, принял решение выступать за Казахстан.

Интересно, что долгое время российская пресса распространяла слухи о том, что Меркель может принять предложение России, однако такового даже не последовало.

Игра против Шотландии стала для хавбека лишь второй в составе сборной Казахстана. Однако сейчас он является основным игроком команды Михала Билека.

Что касается сборной России, то подопечные Станислава Черчесова только-только отошли от обидного поражения в Брюсселе. Российская команда уступила бельгийцам со счетом 1:3. Помимо важных очков россияне потеряли и важные кадры.

Хавбек «Зенита» получил травму в первом тайме матча с бельгийцами. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, у Кузяева травма колена, а срок его восстановления до сих пор неизвестен.

«У Далера повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, — понятно. Вопрос — на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Головин же пропустит матч с казахстанцами из-за дисквалификации. Александр, получив в Брюсселе две желтые карточки за грубую игру и неспортивное поведение, был удален с поля.

Из-за выбывших из строя игроков в сборную России был довызван полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов , для которого данный вызов является дебютным. 22-летний хавбек, комментируя данное событие, заявил, что оказался крайне удивлен решению тренерского штаба Черчесова.

«В Сочи была тренировка, после не подошел начальник команды и спросил, готов ли я ехать в сборную. Ответил: «Конечно, готов». Потом подошел Юрий Палыч Семин и сказал, что после второй тренировки вылетаю в Казахстан», — цитирует пресс-служба сборной России Баринова, который отметил, что знаком практически со всеми игроками национальной командой, из-за чего проблем с адаптацией не возникнет.

«Преподнесем России сюрприз»

Тот факт, что футболисты сборной Казахстана оптимистично настроены на поединок с россиянами, был отражен еще на предматчевой пресс-конференции. Наставник казахстанцев Михал Билек пообещал «преподнести сюрприз» сопернику, а также рассказал, за счет чего его подопечные могут достичь успеха.

«Для этого нам опять надо играть как одна команда, уважать соперника. У нас хорошее настроение после победы над Шотландией, оно тоже должно помочь. Сложно выиграть два тяжелых матча подряд. Россия — огромный фаворит, мы уважаем ее, отмечаем качества ее игроков. Но у нас будет хорошая поддержка, постараемся приятно удивить публику», — цитирует чешского специалиста «Чемпионат».

Боевой настрой на матч продемонстрировал и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат . По словам полузащитника, шапкозакидательские настроения в отношении его команды не могут быть приемлемыми.

«В российских СМИ пишут, что Россия должна легко обыгрывать Казахстан? Пускай пишут что хотят, это их работа. Завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести сюрприз», — сказал он.

При этом отношения между футболистами двух стран складываются положительные. Об этом поведал еще один игрок казахстанской сборной Дмитрий Шомко , подчеркнувший, что между двумя народами до сих пор остаются «братские отношения» со времен СССР.

«С Россией мы всегда были и остаемся братскими народами, но на поле мы соперники и настрой команды будет на 100%» — приводит слова Шомко пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

Станислав Черчесов же отнесся к неудаче против бельгийцев спокойно, заявив, что его команде гораздо легче играть против соперника ниже уровнем, что, в принципе, очевидно.

«С какой командой проще играть сборной России, использующей чистых форвардов или «ложных девяток», как Казахстан? Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система — уже не так важно. У игроков есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться. Казахстан может сыграть по-разному. Класс игрока в отдельности и класс команды решают многое», — заявил наставник российской сборной.

При этом Черчесов отметил хороший уровень казахстанской команды и, комментируя их победу над сборной Шотландии, заявил, что подопечные Билека отличаются мобильностью и высокой концентрацией на футбольном поле.

Матч состоится 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.