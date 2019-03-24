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СМИ: Мбаппе уведомил «Реал» о желаемом размере зарплаты 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе перейдет в "Реал", если испанский клуб согласится платить французу 15 миллионов евро в год. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, руководство "королевского клуба" считает данную сумму чрезмерно высокой: в настоящее время самым высокооплачиваемым футболистом команды является Гарет Бэйл, получающий 14 миллионов евро в год, за ним следуют защитник Серхио Рамос (11), а также форвард Карим Бензема и хавбек Лука Модрич (по 10).
L'Equipe утверждает, что суммарны доход 20-летнего чемпиона мира за прошлый год составил 24,7 миллиона евро.
В текущем сезоне Кильян Мбаппе провел за "ПСЖ" 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.
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Футбол , Лука Модрич , Гарет Бэйл , Карим Бензема , Реал
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