СМИ: Мбаппе уведомил «Реал» о желаемом размере зарплаты

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе перейдет в "Реал" , если испанский клуб согласится платить французу 15 миллионов евро в год. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, руководство "королевского клуба" считает данную сумму чрезмерно высокой: в настоящее время самым высокооплачиваемым футболистом команды является Гарет Бэйл , получающий 14 миллионов евро в год, за ним следуют защитник Серхио Рамос (11), а также форвард Карим Бензема и хавбек Лука Модрич (по 10).

L'Equipe утверждает, что суммарны доход 20-летнего чемпиона мира за прошлый год составил 24,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Кильян Мбаппе провел за "ПСЖ" 35 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.