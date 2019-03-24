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Тарасов задолжал бывшей жене миллионы рублей 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова обязали выплатить 7,5 млн руб. алиментов экс-супруге Оксане Пономаренко, которая воспитывает их общую дочь.
Ранее спортсмен пытался обжаловать это решение в суде. По словам адвоката Сергея Жорина, на этой неделе суд отклонил апелляцию футболиста, сообщает Sport24.
«Позавчера состоялось судебное заседание в Преображенском суде, окончательно вынесено решение. Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов», — рассказал адвокат.
Супруги развелись в 2011 году. С тех пор Тарасов ежемесячно выплачивал Пономаренко по 200 тысяч, однако за это время его доходы возросли. Но сумма так и не была пересчитана, в чем спортсмен винит своих бухгалтеров.
Футбол , Дмитрий Тарасов
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