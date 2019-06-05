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Аршавин оказался выездным 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Адвокат российского футболиста Андрея Аршавина Виктория Савицкая опровергла информацию о том, что ему был запрещен выезд заграницу из-за задолженности по алиментам. Слова юриста приводит Daily Storm.
«По поводу запрета выезда — это инсинуации», — заявила Савицкая.
Также она отметила, что у бывшего футболиста есть задолженность по алиментам, но не более шести тысяч рублей.
4 июня адвокат супруги Аршавина Алисы Казьминой заявил, что бывшему игроку сборной России был запрещен выезд заграницу. В тот же день Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное слушание в рамках бракоразводного процесса футболиста. Аршавин и Казьмина зарегистрировали отношения в 2016-м. В 2017 году у пары родилась дочь.
О том, что пара близка к разводу, сообщалось в феврале. Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Сам игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака.
До отношений с Казьминой Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.
Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.
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Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская , Зенит
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