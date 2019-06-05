Аршавин оказался выездным

Адвокат российского футболиста Андрея Аршавина Виктория Савицкая опровергла информацию о том, что ему был запрещен выезд заграницу из-за задолженности по алиментам. Слова юриста приводит Daily Storm.

«По поводу запрета выезда — это инсинуации», — заявила Савицкая.

Также она отметила, что у бывшего футболиста есть задолженность по алиментам, но не более шести тысяч рублей.

4 июня адвокат супруги Аршавина Алисы Казьминой заявил, что бывшему игроку сборной России был запрещен выезд заграницу. В тот же день Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное слушание в рамках бракоразводного процесса футболиста. Аршавин и Казьмина зарегистрировали отношения в 2016-м. В 2017 году у пары родилась дочь.

О том, что пара близка к разводу, сообщалось в феврале. Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Сам игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака.

До отношений с Казьминой Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской . У них есть трое общих детей.