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Источник: Бердыев получит должность в «Рубине» и останется главным человеком в клубе 

Просто Про Спорт + ещё 42 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Курбан Бердыев, об уходе которого из «Рубина» было объявлено накануне, продолжит работать в казанском клубе.
«Бердыев получит должность в руководстве клуба и по факту останется главным человеком в команде. Официальное подтверждение этой информации будет опубликовано позже», — отметил источник.
Напомним, что 5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», сообщил официальный сайт команды накануне.
6 июня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова опровергла информацию об уходе Бердыева с должности главного тренера «Рубина», несмотря на соответствующее заявление клуба.
Позже «Рубин» объявил на своем сайте, что Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера.
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