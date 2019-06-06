Источник: Бердыев получит должность в «Рубине» и останется главным человеком в клубе

Курбан Бердыев, об уходе которого из «Рубина» было объявлено накануне, продолжит работать в казанском клубе.

«Бердыев получит должность в руководстве клуба и по факту останется главным человеком в команде. Официальное подтверждение этой информации будет опубликовано позже», — отметил источник.

Напомним, что 5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», сообщил официальный сайт команды накануне.

6 июня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова опровергла информацию об уходе Бердыева с должности главного тренера «Рубина», несмотря на соответствующее заявление клуба.

Позже «Рубин» объявил на своем сайте, что Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера.