Диего Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Он уточнил, что поработает главным тренером, если английский клуб нуждается в наставнике.

«Я тот, кто им нужен. Они продают много футболок по всему миру, но им нужно выигрывать трофеи, и я знаю, как это сделать», — сказал Марадона.

Сейчас аргентинец тренирует клуб второй лиги Мексики «Дорадос». Ранее он работал с несколькими командами из Объединённых Арабских Эмиратов и Аргентины. Также Марадона тренировал аргентинскую сборную.