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Диего Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед» 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Он уточнил, что поработает главным тренером, если английский клуб нуждается в наставнике.
«Я тот, кто им нужен. Они продают много футболок по всему миру, но им нужно выигрывать трофеи, и я знаю, как это сделать», — сказал Марадона.
Сейчас аргентинец тренирует клуб второй лиги Мексики «Дорадос». Ранее он работал с несколькими командами из Объединённых Арабских Эмиратов и Аргентины. Также Марадона тренировал аргентинскую сборную.
«Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на шестом месте. Он на 32 балла отстал от победителя «Манчестер Сити».
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Футбол , Диего Марадона , Манчестер Юнайтед
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