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«Это был стеб»: украинский футболист оправдался за слова о россиянах 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
Фото: официальный сайт "Днепр-1"
Игрок юношеской сборной Украины по футболу Иван Литвиненко опроверг информацию о дружеском общении с российскими коллегами. Он написал в Facebook, что «теплые слова» в адрес россиян были стебом.
Ранее Sports.ru сообщил, что сборные РФ и Украины U18 вместе играли на турнире Slovakia Cup в Братиславе, жили в одном отеле и сдружились. Издание, в частности, цитировало Литвиненко. Он заявил, что о политике они не думали и «нормально общались». По его словам, они с россиянами болтали на разные темы, играли в теннис, купались в бассейне, а потом обменялись контактами.
Когда материал Sports.ru начали обсуждать украинские пользователи, Литвиненко заявил, что «не все так тепло было как хотелось бы ребятам с России» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Если они наш стеб в свой адрес восприняли как тёплые слова, то, что я могу поделать!Мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны! <…> Слава Украине!» — написал футболист.
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Футбол , Иван Литвиненко , Sports.ru
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