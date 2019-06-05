«Это был стеб»: украинский футболист оправдался за слова о россиянах

Игрок юношеской сборной Украины по футболу Иван Литвиненко опроверг информацию о дружеском общении с российскими коллегами. Он написал в Facebook, что «теплые слова» в адрес россиян были стебом.

Ранее Sports.ru сообщил , что сборные РФ и Украины U18 вместе играли на турнире Slovakia Cup в Братиславе, жили в одном отеле и сдружились. Издание, в частности, цитировало Литвиненко. Он заявил, что о политике они не думали и «нормально общались». По его словам, они с россиянами болтали на разные темы, играли в теннис, купались в бассейне, а потом обменялись контактами.

Когда материал Sports.ru начали обсуждать украинские пользователи, Литвиненко заявил, что «не все так тепло было как хотелось бы ребятам с России» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).