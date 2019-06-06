Украинский футболист оправдался за поддержку российских спортсменов

Украинский футболист Иван Литвиненко опроверг информацию о поддержке российских спортсменов. Его слова приводятся на странице в Facebook журналиста Константина Андриюка.

Андриюк обвинил футболиста в отсутствии патриотизма. В ответ на это Литвиненко заявил, что не говорил хороших слов в адрес российских спортсменов. «Не все так тепло было, как хотелось бы ребятам из России. Если они наш стеб в свой адрес восприняли как теплые слова, то что я могу поделать», — отметил он.

По словам футболиста, он осознает напряженность в отношениях между странами. «Мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что и по чьей вине творится у нас на востоке страны. Слава Украине!» — написал он.

5 июня Литвиненко заявил, что между российскими и украинскими игроками царила хорошая атмосфера во время турнира Slovakia Cup. Он также рассказал, что поддерживал сборную России на чемпионате мира по хоккею.

18-летний Литвиненко является игроком украинского клуба «Днепр-1». В сезоне 2019/20 команда будет выступать в Украинской Премьер-лиге.