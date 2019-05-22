СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Как сообщает The Sun, причиной задержания 58-летнего аргентинца сразу по прибытии из Мексики, стал иск его бывшей девушки, Росио Оливы, подавшей на него в суд за невыплату £5 млн Отмечается, что после ареста Марадону уведомили он начале судебного разбирательства, первые слушания по которому запланированы на 13 июня.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Мексики оштрафовала Марадону за высказывания в поддержку Мадуро.