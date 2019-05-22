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СМИ: Марадона задержан в аэропорту Буэнос-Айреса 

RT на русском + ещё 13 22 мая 2019
Фото: Reuters
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Буэнос-Айреса.
Как сообщает The Sun, причиной задержания 58-летнего аргентинца сразу по прибытии из Мексики, стал иск его бывшей девушки, Росио Оливы, подавшей на него в суд за невыплату £5 млн Отмечается, что после ареста Марадону уведомили он начале судебного разбирательства, первые слушания по которому запланированы на 13 июня.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Мексики оштрафовала Марадону за высказывания в поддержку Мадуро.
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Футбол , Диего Марадона , МВД
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