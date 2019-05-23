Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диего Марадону задержали в аэропорту по заявлению бывшей девушки 

Teleprogramma.pro + ещё 3 21 час назад
Фото: globallookpress.com
Диего Марадона был задержан в аэропорту аргентинской столицы. В Буэнос-Айрес легенда большого футбола прибыл из Мексики, сотрудники полиции остановили его и вручили уведомление о судебном иске бывшей возлюбленной Росио Оливы.
Спортивная жизнь состоит не только из побед и поражений, но и из множества соблазнов. Знаменитые спортсмены то и дело попадают в скользкие ситуации, ставящие под угрозу их карьеры и семейную жизнь.
История отношений спортсмена и его подруги была непростой. Пара познакомилась в Арабских Эмиратах семь лет назад Несмотря на то, что с тех пор футболистка и модель заняла прочное место в сердце Диего, влюбленные постоянно ссорились и даже расставались. Марадона дважды предлагал Росио руку и сердце. Во второй раз он сделал это в июле 2018 года, но уже в декабре стало известно, что отношения 58-летнего футболиста с молодой красоткой-моделью окончены.
Теперь же Олива требует от Марадоны материальной компенсации в размере пяти миллионов фунтов стерлингов. При задержании спортсмена присутствовал его адвокат Матиас Морла, который будет представлять интересы своего клиента на судебном заседании по данному делу. Через несколько минут после задержания Марадону отпустили, суд должен состояться 13 июня 2019 года.
По материалам изданий The Sun и Mirror.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я не проверял»: Георгий Черданцев ответил на вопрос об ориентации Василия Уткина Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове «Я выросла в интернациональном окружении»: Алина Кабаева рассказала о своем детстве
Комментарии
Футбол , Диего Марадона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Абрамов
Серену Уильямс заметили в инвалидном кресле
«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Хуанфран покидает «Атлетико»
Квят рассказал об ожиданиях в Гран-при Монако
Видео
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение