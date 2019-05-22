Чалов признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В 29-м туре ЦСКА на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Ахмат», а Чалов стал автором единственного гола — форвард реализовал им же заработанный пенальти. Этот гол стал для Чалова 13-м в сезоне, за счет чего он за тур до окончания чемпионата единолично возглавил бомбардирскую гонку РПЛ.