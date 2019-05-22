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Чалов признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ 

SPORT24.ru + ещё 14 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте РПЛ.
В 29-м туре ЦСКА на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Ахмат», а Чалов стал автором единственного гола — форвард реализовал им же заработанный пенальти. Этот гол стал для Чалова 13-м в сезоне, за счет чего он за тур до окончания чемпионата единолично возглавил бомбардирскую гонку РПЛ.
21-летний форвард армейцев набрал 6 860 голосов (49,42%) по итогам опроса на странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте, опередив полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука (2 140, 15,42%) и нападающего «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (1 511, 10,88%).
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