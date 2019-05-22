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«Барселона» определилась с трансферными целями на лето 

Газета.Ru 22 мая 2019
Фото: Reuters
"Барселона" определилась с трансферными целями на ближайшее межсезонье, передает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен приобрести защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Также в команде рассматривают вариант трансфера Родриго из "Валенсии" или Алексендра Ляказетта из лондонского "Арсенала".
Отмечается. что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде также рассчитывает укрепить позиции левого защитника и нападающего.
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