Каррера заявил о желании возобновить карьеру в России

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера рассказал о своих планах на будущее.

В данный момент я заинтересован в работе в России, мне там понравилось, — приводит слова Карреры Napoli Magazine.

Массимо Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год и сумел привести команду к титулу чемпиона России впервые за 16 лет. В 2017 году под руководством итальянского тренера команда выиграла Суперкубок России. После завоевания «красно-белыми» чемпионства из-за разногласий с руководством клуба и некоторыми игроками команды он оставил свой пост.

Каррера обратился к болельщикам «Спартака», писал News.ru.