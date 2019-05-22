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Каррера заявил о желании возобновить карьеру в России 

News.ru + ещё 12 22 мая 2019
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера рассказал о своих планах на будущее.
В данный момент я заинтересован в работе в России, мне там понравилось, — приводит слова Карреры Napoli Magazine.
Массимо Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год и сумел привести команду к титулу чемпиона России впервые за 16 лет. В 2017 году под руководством итальянского тренера команда выиграла Суперкубок России. После завоевания «красно-белыми» чемпионства из-за разногласий с руководством клуба и некоторыми игроками команды он оставил свой пост.
Каррера обратился к болельщикам «Спартака», писал News.ru.
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