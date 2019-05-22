Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы 

Тульский футбольный клуб «Арсенал» гарантировал себе участие в Лиге Европы УЕФА на сезон-2019/20.
Это стало известно после победы «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России по футболу.
Железнодорожники, уже гарантировали себе путёвку в Лигу Чемпионов по итогам выступлений в Российской премьер лиге (РПЛ), следовательно, обеспечивший себе шестое место «Арсенал» получит право выступить в Лиге Европы — со второго квалификационного раунда.
Для тульской команды это станет первым выступлением в еврокубках в её истории.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» опередил ЦСКА по победам в Кубке России по футболу.