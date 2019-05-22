Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы

Это стало известно после победы «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России по футболу.

Железнодорожники, уже гарантировали себе путёвку в Лигу Чемпионов по итогам выступлений в Российской премьер лиге (РПЛ), следовательно, обеспечивший себе шестое место «Арсенал» получит право выступить в Лиге Европы — со второго квалификационного раунда.

Для тульской команды это станет первым выступлением в еврокубках в её истории.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» опередил ЦСКА по победам в Кубке России по футболу.