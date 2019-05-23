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Опубликован состав сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2020 

Рамблер + ещё 1 10 часов назад
Фото: ТАСС
На сайте Российского футбольного союза опубликован список спортсменов, вошедших в состав национальной сборной на отборочные игры чемпионата Европы. 8 июня запланирован матч с командой из Сан-Марино, 11 июня — со сборной Кипра.
Отмечается, что ворота российской команды будут защищать Маринато Гилерме из «Локомотива», Андрей Лунёв из «Зенита», Сергей Песьяков из «Ростова» и Антон Шунин из «Динамо».
В списке защитников — 10 футболистов: Максим Беляев из тульского «Арсенала», спартаковец Георгий Джикия, армеец «Марио Фернандес, легионеры из турецких клубов Роман Нойштедтер и Фёдор Кудряшов, железнодорожник Владислав Игнатьев, Сергей Петров из «Краснодара», Андрей Семёнов из «Ахмата», Егор Сорокин из «Рубина», а также представитель «Ростова» Евгений Чернов.
На позиции хавбеков тренерский штаб сборной во главе со Станиславом Черчесовым готовит 12 спортсменов. НА попадание в основной состав претендуют два армейца: Ильзат Ахметов и Иван Обляков; трое железнодорожников: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук; два представителя тульского «Арсенала»: Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов; а также спартаковец Роман Зобнин, Юрий Газинский из «Краснодара», Алексей Ионов из «Ростова», Магомед Оздоев из «Зенита» и Алексндр Головин из «Монако».
На переднем крае российского нападения окажутся четверо человек: зенитовец Артём Дзюба, Фёдор Смолов из «Локомотива», Фёдор Чалов из ЦСКА и Николай Комличенко из чешского «Младе-Болеслава».
Отмечается, что подготовку к играм сборная начнёт 30 мая в городе Новогорске. При этом окончательный состав команды может быть изменён.
Комментарии
Футбол , Резиуан Мирзов , Магомед Оздоев , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Владислав Игнатьев , Георгий Джикия , Сергей Петров , Евгений Чернов , Николай Комличенко , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Егор Сорокин , Иван Обляков , Андрей Лунев , Зелимхан Бакаев , Ильзат Ахметов , Артем Дзюба , Сергей Песьяков , Федор Чалов , Марио Фернандес , Дмитрий Баринов , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Юрий Газинский , Федор Смолов , Роман Нойштедтер , Алексей Ионов , Максим Беляев , Зенит , РФС , ФК "Рубин"
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