Опубликован состав сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2020

На сайте Российского футбольного союза опубликован список спортсменов, вошедших в состав национальной сборной на отборочные игры чемпионата Европы. 8 июня запланирован матч с командой из Сан-Марино, 11 июня — со сборной Кипра.

Отмечается, что подготовку к играм сборная начнёт 30 мая в городе Новогорске. При этом окончательный состав команды может быть изменён.