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Фанаты «Арсенала» раскритиковали Кардашьян из-за неподдержки Мхитаряна 

Чемпионат.com + ещё 3 9 часов назад
Фото: Reuters
Болельщики «Арсенала» раскритиковали певицу Ким Кардашьян, имеющую армянские корни, из-за того, что она не поддержала полузащитника «канониров» Генриха Мхитаряна. Ранее хавбек объявил, что пропустит финал Лиги Европы, который состоится в Баку. Армения, уроженцем которой является футболист «Арсенала», и Азербайджан, где пройдёт игра, конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
24 апреля Кардашьян в «твиттере» опубликовала пост с сообщением:
«Прошёл год с тех пор, как мои двоюродные сестры, Хлоя, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи».
В комментариях к сообщению многие болельщики «Арсенала» написали критические сообщения в адрес Кардашьян, которая не упомянула ситуацию с Мхитаряном и не вступилась за него.
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Футбол , Генрих Мхитарян , Ким Кардашьян
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