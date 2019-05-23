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СМИ: Роббен может вернуться в АПЛ 

RT на русском + ещё 5 23 часа назад
Голландский полузащитник Арьен Роббен, после ухода из мюнхенской «Баварии» может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Как сообщает Daily Mail, в подписании контракта с 35-летним футболистом заинтересован «Лестер Сити».
Роббен выступал в АПЛ с 2004 по 2007 год в составе лондонского «Челси».
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе.
На ближайшие три года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги в российском онлайн-кинотеатре Okko. В рамках платформы Okko на SmartTV, в приложениях на iOS и Android, а также в веб-версии появится специальный раздел Okko.Sport, где будут эксклюзивно транслироваться все матчи АПЛ в прямом эфире.
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Футбол , Видео , Арьен Роббен
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