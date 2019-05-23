СМИ: Роббен может вернуться в АПЛ

Голландский полузащитник Арьен Роббен , после ухода из мюнхенской «Баварии» может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

Как сообщает Daily Mail, в подписании контракта с 35-летним футболистом заинтересован «Лестер Сити».

Роббен выступал в АПЛ с 2004 по 2007 год в составе лондонского «Челси».

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе.