Голландский полузащитник Арьен Роббен, после ухода из мюнхенской «Баварии» может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Как сообщает Daily Mail, в подписании контракта с 35-летним футболистом заинтересован «Лестер Сити».
Роббен выступал в АПЛ с 2004 по 2007 год в составе лондонского «Челси».
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ заинтересован в футболисте ЦСКА Фернандесе.
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