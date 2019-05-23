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Президент ФИФА поблагодарил Путина по-русски 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 8 часов назад
Фото: ТАСС
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден Орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
«Большое спасибо. Слава России!», — произнес Инфантино, передает РИА «Новости».
Путин в свою очередь также поблагодарил президента ФИФА за прошедший в России мундиаль.
«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и, в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», — сказал глава государства.
Президент ФИФА получил государственную награду за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, прошедшем в России, говорится в сообщении.
После завершения мирового первенства по футболу влиятельная спортивная аналитическая компания Opta назвала чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории турнира. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что Россия замечательно справилась с задачей организации чемпионата мира по футболу. Инфантино также заявлял, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.
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Футбол , Джанни Инфантино , Владимир Путин , УЕФА , РИА Новости
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