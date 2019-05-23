Президент ФИФА поблагодарил Путина по-русски

Глава ФИФА Джанни Инфантино , который был награжден Орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным , закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.

«Большое спасибо. Слава России!», — произнес Инфантино, передает РИА «Новости».

Путин в свою очередь также поблагодарил президента ФИФА за прошедший в России мундиаль.

«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и, в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», — сказал глава государства.

Президент ФИФА получил государственную награду за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, прошедшем в России, говорится в сообщении.