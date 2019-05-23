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Российский вратарь Митрюшкин продлил контракт с футбольным клубом «Сьон» 

ТАСС + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Швейцарский футбольный клуб "Сьон" объявил о подписании нового контракта с российским голкипером Антоном Митрюшкиным. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года.
Митрюшкин перешел в "Сьон" из московского "Спартака" 1 февраля 2016 года. В составе швейцарского клуба он провел 66 матчей во всех турнирах, 11 раз сумев отыграть "на ноль". 26 ноября 2017 года россиянин получил травму, повредив хрящевую ткань левого коленного сустава, к тренировкам Митрюшкин смог приступить лишь в январе 2019 года, в текущем сезоне голкипер провел один матч. В составе юношеской сборной России до 17 лет Митрюшкин стал чемпионом Европы в 2013 году.
"Сьон" занимает седьмое место в чемпионате Швейцарии, набрав 43 очка после 35 встреч.
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Футбол , Антон Митрюшкин , Спартак
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