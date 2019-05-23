«Партизан» переиграл «Црвену Звезду» и завоевал Кубок Сербии

"Партизан" обыграл "Црвену Звезду" в белградском дерби в рамках финала Кубка Сербии, сообщает РИА "Новости".

Встреча, прошедшая на стадионе имени Райко Митича, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Партизана". В составе победителей отличился Боян Остойич

"Партизан" завоевал восьмой Кубок Сербии в истории. Также для клуба это четвертый трофей подряд.

Ранее сообщалось, что "Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии.

Футбол. Кубок Сербии. Финал"Партизан" (Белград) — "Црвена Звезда" (Белград) — 1:0Голы: 1:0 — Остойич, 14.